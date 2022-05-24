Моуринью: опыт не помогает в еврокубках. Чувствую то же самое, что и в моём первом финале

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отметил свою сосредоточенность в преддверии финала Лиги конференций с «Фейеноордом».
«Мы подошли к концу сезона с двумя финалами с разницей в четыре дня. Первый дал нам то, что мы заслужили, — Лигу Европы. Нам удалось выиграть этот «финал». Впереди ещё одна цель, её нужно достичь. Попасть в еврокубки для «Ромы» естественно, мы не вошли в историю. Но теперь нужно выложиться по полной, чтобы завершить работу.
Кроме финала, в среду в моей голове ничего не будет. Опыт не помогает в еврокубках, вопреки тому, что я думал. Я чувствую то же самое, что и в моём первом финале. Я сосредоточен. Возможно, таков мой способ подготовки к важным матчам», — приводит слова Моуринью Football Italia.
Финал Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» состоится завтра, 25 мая, на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Начало встречи — в 22:00 мск.
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