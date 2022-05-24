«Рома» — «Фейеноорд». Прогноз на финал Лиги конференций: Тэмми Абрахам скажет своё слово

25 мая состоится матч финала Лиги конференций сезона-2021/2022 «Рома» — «Фейеноорд». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех голландцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.58.

Почему Моуринью приведёт «Рому» к победе в Лиге конференций.

Коэффициенты букмекеров на финал Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» 25 мая 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч финала Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на финал Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» (25.05.2022)

В Лиге Европы уже выявлен победитель, им стал немецкий «Айнтрахт». До финала Лиги чемпионов ещё далеко, а вот решающее противостояние третьего еврокубкового турнира состоится уже 25 мая. На стадионе «Арена Комбетаре» в Албании померяются силами «Рома» и «Фейеноорд». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Жозе Моуринью всегда славился умением сыграть компактно, от обороны, когда этого требовал случай. Таким образом португальский наставник покорил Европу, выиграв не один трофей. В полуфинальных матчах Лиги конференций с обладающим грозной атакой «Лестером» тренер использовал идентичную стратегию. В результате голов получилось немного.

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«Фейеноорд», как и «Лестер», имеет отличную атакующую линию. За 34 встречи в нидерландской Эредивизии наколотил 74 мяча, а пропустил только 34. В первом полуфинальном матче Лиги конференций с «Марселем» порадовал результативностью и одержал победу — 3:2. В ответной игре восхитили крепостью защиты, добыв выгодную нулевую ничью.



Финальные матчи редко получаются результативными, так как цена ошибки слишком велика. Думается, в предстоящем противостоянии нас ждёт прагматичный футбол от обеих команд. Однако существует большая вероятность того, что Тэмми Абрахам сумеет забить. Форвард заметно прибавил, перебравшись в «Рому» из «Челси».

Нападающий пристрастился забивать в Лиге конференций. Принял участие в 13 неполных матчах соревнования и отметился девятью голами. Один из них побывал в воротах «Лестера» в ответном полуфинальном противостоянии и стал победным. Из этого следует вывод: в важных противостояниях футболист не боится брать на себя ответственность и добывать результат.

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В чемпионате Италии статистика Абрахама имеет более скромные цифры. За 37 матчей футболист забил только 17 мячей. С другой стороны, большая их часть пришлась на долю сильных противников. В игре последнего тура Серии А с «Торино» на выезде нападающий записал на свой счёт дубль. Очевидно, он в хорошем тонусе.



У «Фейеноорда» тоже есть талантливый бомбардир, который феерит в нынешнем розыгрыше Лиги конференций. Речь идёт о Сириле Дессерсе, принявшем участие в 12 неполных встречах турнира. За этот период форвард забил 10 мячей. Два из них получил в свои ворота крепкий «Марсель». А это дорогого стоит.



Однако в чемпионате Нидерландов нападающий результативностью не балует. За 27 встреч отметился лишь девятью голами. Учитывая то, что уровень голландского первенства на порядок ниже итальянского, верится в гол Дессерса с трудом. К тому же Жозе Моуринью вряд ли закроет глаза на такую опасность. Наверняка даст установку подопечным приглядывать за игроком.

В Серии А многое решает то, какой линией обороны обладает команда. «Рома» за 38 встреч пропустила только 43 мяча. Не так уж много. По итогу закончила сезон на шестой позиции в турнирной таблице. Впрочем, защитников всё равно определённо есть за что похвалить. Хорошим вариантом для ставки при таких раскладах выглядит тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.00.



Также мы бы проверили гол Тэмми Абрахама. Коэффициент — 2.50. По ходу сезона нападающий прибавлял и отмечал, что прогрессом обязан Моуринью. В недавнем интервью форвард признался в привязанности к клубу, а также заявил о желании приносить пользу результативностью и завершить сезон с трофеем. Всё в его руках!

Прогноз и ставки на голы в финале Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» 25 мая 2022 года

На наш взгляд, матч не получится результативным. Обе команды умеют играть от обороны, наверняка будут максимально сконцентрированы. При этом «Рому» возглавляет Моуринью, предпочитающий прагматичный футбол в столь важных матчах. С другой стороны, проверим и гол Тэмми Абрахама. Нападающий радовал результативностью на предыдущих стадиях турнира и в Серии А, он в отличном тонусе.



Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.



Ставка 2: гол Тэмми Абрахама за 2.50.

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