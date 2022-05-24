«Челси» готов отпустить Алонсо в «Барселону»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо может стать футболистом «Барселоны» этим летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, руководство лондонцев готово отпустить испанца, если договорится об условиях трансфера. Боссы каталонского клуба не планируют предлагать за Маркоса большую сумму. При этом условия личного контракта почти согласованы.

Алонсо стал футболистом «Челси» в 2016 году, перейдя из «Фиорентины». В нынешнем сезоне защитник в 42 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2023 году.

Видеообзор. «Барселона» и «Хетафе» разошлись миром в матче Ла Лиги:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.