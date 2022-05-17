«Барселона» работает над переходом двух футболистов «Челси»

Испанская «Барселона» намерена в летнее трансферное окно подписать контракт с двумя защитниками лондонского «Челси». Речь идёт о защитниках Маркосе Алонсо и Сесаре Аспиликуэте. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Переход 31-летнего Алонсо может состояться, если клубы смогут договориться о сумме трансфера футболиста. Сам Алонсо хочет покинуть «Челси».

32-летний Аспиликуэта уже получил предложение о 2-летнем контракте от «Барселоны», и теперь он ждёт встречу с представителями «Челси», чтобы определиться со своим будущим.

Видеообзор. «Барселона» и «Хетафе» разошлись миром в матче Ла Лиги:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.