«Барселона» работает над переходом двух футболистов «Челси»
Поделиться
Испанская «Барселона» намерена в летнее трансферное окно подписать контракт с двумя защитниками лондонского «Челси». Речь идёт о защитниках Маркосе Алонсо и Сесаре Аспиликуэте. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Переход 31-летнего Алонсо может состояться, если клубы смогут договориться о сумме трансфера футболиста. Сам Алонсо хочет покинуть «Челси».
32-летний Аспиликуэта уже получил предложение о 2-летнем контракте от «Барселоны», и теперь он ждёт встречу с представителями «Челси», чтобы определиться со своим будущим.
Видеообзор. «Барселона» и «Хетафе» разошлись миром в матче Ла Лиги:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 17 мая 2022
-
16:09
-
16:04
-
16:04
-
16:01
-
16:00
-
15:53
-
15:51
-
15:44
-
15:36
-
15:34
-
15:14
-
15:14
-
15:07
-
15:02
-
15:01
-
14:53
-
14:53
-
14:34
-
14:19
-
14:16
-
14:08
-
14:05
-
14:02
-
14:01
-
13:58
-
13:57
-
13:49
-
13:28
-
13:22
-
13:17
-
13:09
-
13:03
-
13:03
-
12:58
-
12:50
Партнерский контент