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Президент «Севильи» заявил, что клуб не будет выкупать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»

Президент «Севильи» заявил, что клуб не будет выкупать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»
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Президент «Севильи» Хосе Кастро заявил, что андалусийский клуб не планирует выкупать французского нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, выступавшего за испанцев на правах аренды в минувшем сезоне.

«Марсьяль вернётся в «Манчестер Юнайтед». Мы потратили на него деньги, но они не окупились. У него были травмы, мы не хотим его выкупать», — цитирует Кастро инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

26-летний Марсьяль вторую часть нынешнего сезона проводит на правах аренды за испанскую «Севилью». Всего в нынешнем сезоне французский футболист забил два гола и отдал результативную передачу в 22 матчах.

Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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