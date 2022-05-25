Президент «Севильи» заявил, что клуб не будет выкупать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»

Президент «Севильи» Хосе Кастро заявил, что андалусийский клуб не планирует выкупать французского нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, выступавшего за испанцев на правах аренды в минувшем сезоне.



«Марсьяль вернётся в «Манчестер Юнайтед». Мы потратили на него деньги, но они не окупились. У него были травмы, мы не хотим его выкупать», — цитирует Кастро инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

26-летний Марсьяль вторую часть нынешнего сезона проводит на правах аренды за испанскую «Севилью». Всего в нынешнем сезоне французский футболист забил два гола и отдал результативную передачу в 22 матчах.



Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.