Бош: Моуринью — нарцисс. Он всегда занят созданием конфликтов и драмы

Главный тренер «Лиона» Петер Бош поделился мнением о наставнике «Ромы» Жозе Моуринью.
«Моуринью — нарцисс. Он всегда занят созданием конфликтов и драмы. Таков его путь. Он готов пойти на всё, чтобы извлечь выгоду. Каким бы жалким, низким и бесстыдным ни был путь, он готов на всё», — приводит слова Боша FCUpdate.nl со ссылкой на Algemeen Dagblad.
Сегодня, 25 мая, «Рома» под руководством Моуринью сыграет в финальном матче Лиги конференций УЕФА с «Фейеноордом». Игра пройдёт на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Начало встречи — в 22:00 мск.
Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. Ранее португальский специалист работал в «Спортинге», «Порту», «Барселоне», «Бенфике», «Челси», «Интере», «Реале», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и других командах.
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