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Анри: решение Мбаппе остаться в «ПСЖ» жизненно важно для французского футбола

Анри: решение Мбаппе остаться в «ПСЖ» жизненно важно для французского футбола
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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал решение форварда Килиана Мбаппе остаться в «Пари Сен-Жермен».

«Это решение жизненно важно для французского футбола. Я думал, что Килиан уйдёт. Думаю, этого ожидали все, даже он сам. Но, кажется, он передумал. Не знаю, что именно могло заставить Мбаппе поменять решение, но знаю, что ему кто-то звонил. Видимо, когда президент страны попросил его остаться, это было безумием.

Надеюсь, это показатель того, куда хочет двигаться «ПСЖ». Потому что одно я знаю наверняка: когда играешь за большой клуб, ты не уходишь. Большой клуб сам избавится от тебя, когда ты состаришься. Килиан решил остаться. Значит, «ПСЖ» у него в сердце.

Люди будут говорить, что дело в деньгах, но он получил бы их в любом месте, куда бы ни перешёл. Он захотел остаться. Во Франции все счастливы, потому что, если хочешь добиться успеха, такого игрока отпускать нельзя», — приводит слова Анри Goal.com.

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