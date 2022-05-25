Анри: решение Мбаппе остаться в «ПСЖ» жизненно важно для французского футбола

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал решение форварда Килиана Мбаппе остаться в «Пари Сен-Жермен».
«Это решение жизненно важно для французского футбола. Я думал, что Килиан уйдёт. Думаю, этого ожидали все, даже он сам. Но, кажется, он передумал. Не знаю, что именно могло заставить Мбаппе поменять решение, но знаю, что ему кто-то звонил. Видимо, когда президент страны попросил его остаться, это было безумием.
Надеюсь, это показатель того, куда хочет двигаться «ПСЖ». Потому что одно я знаю наверняка: когда играешь за большой клуб, ты не уходишь. Большой клуб сам избавится от тебя, когда ты состаришься. Килиан решил остаться. Значит, «ПСЖ» у него в сердце.
Люди будут говорить, что дело в деньгах, но он получил бы их в любом месте, куда бы ни перешёл. Он захотел остаться. Во Франции все счастливы, потому что, если хочешь добиться успеха, такого игрока отпускать нельзя», — приводит слова Анри Goal.com.
Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе
- 25 мая 2022
-
00:42
-
00:38
-
00:24
-
00:24
-
00:03
- 24 мая 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:45
-
23:26
-
23:22
-
22:59
-
22:54
-
22:44
-
22:35
-
22:34
-
22:16
-
22:13
-
21:53
-
21:41
-
21:20
-
21:13
-
21:09
-
21:05
-
21:03
-
21:00
-
20:56
-
20:48
-
20:37
-
20:36
-
20:25
-
20:14
-
20:13
-
20:07
-
19:51
-
19:47