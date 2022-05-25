Полузащитник «Челси» Маунт готов обсудить продление контракта с клубом
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Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт готов обсудить продление контракта с клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, ограничения, наложенные на подписание контрактов и последующие трансферы, мешают «синим» сейчас продлить контракт с англичанином.
Маунт готов подписать новое соглашение с «Челси» и открыт для переговоров после того, как финансовая ситуация стабилизируется.
Нынешний контракт 23-летнего полузащитника с «Челси» истекает летом 2024 года.
В прошедшем сезоне Маунт провёл за «синих» 53 матча во всех турнирах, забив 13 голов, а также отдав 16 результативных передач.
«Челси» занял третье место в чемпионате Англии, набрав 74 очка.
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