Защитник «Фейеноорда» признался, что команда не ожидала выхода в финал ЛК

Австрийский защитник «Фейеноорда» Гернот Траунер признался, что хочет одержать победу в финале Лиги конференций против «Ромы». Также он поделился ожиданиями от противостояния с нападающим римской команды Тэмми Абрахамом.



«Мы не ожидали, что выйдем в финал турнира, но команда показывала хорошую игру на протяжении всего сезона. Мы не проиграли ни одного матча с группового этапа, так что приехали сюда заслуженно и хотим взять этот трофей. Это знаковый момент в моей карьере. Я никогда не играл в еврокубковом финале, так что всё ощущается по-особенному.



Конечно, я готовился к игре против Абрахама. Он физически силён, у него хорошая техника, он мастерски забивает голы. Тэмми один из ведущих игроков «Ромы». Надо постараться не дать ему свободу в штрафной», — цитирует Траунера пресс-служба УЕФА.



Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится сегодня, 25 мая в Тиране. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

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