Тренер «Сент-Этьена» покинет команду, даже если клуб не вылетит из Лиги 1 по итогам стыков

Главный тренер «Сент-Этьена» Паскаль Дюпра покинет свой пост, даже если французский клуб останется в Лиге 1 по итогам стыковых матчей с «Осером». Об этом сообщает RMC Sport.

Паскаль Дюпра возглавил многократных чемпионов Франции в декабре 2021 года, сменив на этом посту Клода Пюэля. Тогда в активе «Сент-Этьена» было лишь 12 очков, команда располагалась на последнем месте в турнирной таблице. Дюпра сумел набрать 20 очков и вывести клуб в зону стыковых матчей, на 18-е место в таблице.

Для того, чтобы не вылететь из Лиги 1 «Сент-Этьену» предстоит провести два матча с «Осером». Первый матч состоится завтра, 26 мая, а второй — в воскресенье, 29 мая.

Руководство клуба пока не рассматривало ни одного специалиста на замену Дюпра, поскольку они сосредоточены на стыковых матчах. Однако в потенциальный шорт-лист входят такие наставники, как Мишель Тер Закарян, Лоран Батлес и Жослен Гурвеннек.