Дмитрий Аленичев: мне непонятна идея с Fan ID. Безопасности на стадионах это не прибавит

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID) в России.
«Знаете, мне бы очень хотелось, чтобы «Фратрия» сделала исключение в бойкоте на финал Кубка России. Хотя мне в принципе непонятна сама идея с Fan ID. Человек спонтанно решил пойти на футбол — он не большой фанат, просто вот захотелось. Час до матча — как ему быть? Быстро оформляется? Тем не менее, это дополнительные сложности. При этом безопасности на стадионах эта мера не прибавит. Я понимаю цель, но её можно достичь другими средствами», — приводит слова Аленичева Sport24.
Напомним, ранее директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, что Fan ID должен начать действовать на шести аренах со следующего сезона.
Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ:
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