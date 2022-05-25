Вратарь «Реала» Куртуа рассказал, чего ожидает от финального матча Лиги чемпионов

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» — отличная команда, хорошо прессингует, играет очень интенсивно. Но в финале может произойти всё что угодно. Мы подходим к игре в отличной физической форме, и они должны будут выложиться по полной программе», — приводит слова Куртуа Diario Sport.

Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится в субботу, 28 мая. Матч пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 мск.

Напомним, что на стадии полуфинала мадридский «Реал» по сумме двух матчей оказался сильнее «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал».