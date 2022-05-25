«Ньюкасл» заинтересован в двух игроках мадридского «Атлетико»

Два игрока мадридского «Атлетико» — защитник Ренан Лоди и вингер Янник Феррейра Карраско — вызвали предметный трансферный интерес у английского «Ньюкасла». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, английский клуб намерен предложить € 40 млн за бразильского защитника. Сообщается, что в услугах Ренана Лоди заинтересован также туринский «Ювентус».

Отмечается, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне против ухода из клуба Феррейры Карраско. Бельгиец заявлял, что намерен остаться в мадридской команде, но сообщается, что его новый агент ищет для своего клиента клуб, в котором ему смогут платить более высокую зарплату.

В нынешнем сезоне Ренан Лоди провёл за «Атлетико» 42 матча во всех турнирах, забив четыре мяча и сделав пять результативных передач.

Янник Феррейра Карраско в текущем сезоне сыграл за «Атлетико» в 44 матчах, забив шесть мячей и сделав семь результативных передач.