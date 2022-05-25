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«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче чемпионата России

«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче чемпионата России
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В первом стыковом матче чемпионата России сезона-2021/2022 «СКА-Хабаровск» принимал «Химки». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 14-й минуте матча единственный гол забил защитник «СКА-Хабаровск» Эммерсон. Нападающий хабаровской команды Камран Алиев от угла поля выполнил навес в штрафную «Химок», а Эммерсон, продавив оппонента, головой направил мяч в сетку ворот.

Ответный стыковой матч чемпионата России сезона-2021/2022 «Химки» — «СКА-Хабаровск» состоится 28 мая в Химках. Другая пара в стыковых играх — «Оренбург» — «Уфа». Начало первой встречи между ними — сегодня, 25 мая, в 17:30 мск. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
25 мая 2022, среда. 12:30 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Эммерсон – 14'
Комментарии
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