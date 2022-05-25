«Уголовка?» Губерниев отреагировал на конфликт вратаря «Химок» Лантратова с болбоем
Поделиться
Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на эпизод с участием голкипера «Химок» Ильи Лантратова, произошедший во время первого стыкового матча чемпионата России с клубом «СКА-Хабаровск» (0:1).
Напомним, во время встречи вратарь подмосковной команды толкнул болбоя, после чего юноша упал на землю. После игры Лантратов подошёл к болбою и извинился.
«Вратарь Лантратов, это что было? Нападение на мальчика, который мячи подаёт? Вратарь должен быть дисквалифицирован, как минимум. И всё ли в порядке со здоровьем ребёнка? Уголовка?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ответный стыковой матч чемпионата России сезона-2021/2022 «Химки» — «СКА-Хабаровск» состоится 28 мая в Химках.
Комментарии
- 25 мая 2022
-
15:54
-
15:52
-
15:41
-
15:40
-
15:22
-
15:17
-
15:12
-
15:05
-
14:59
-
14:59
-
14:52
-
14:52
-
14:47
-
14:45
-
14:38
-
14:30
-
14:30
-
14:28
-
14:24
-
14:21
-
14:16
-
14:05
-
14:00
-
13:40
-
13:36
-
13:35
-
13:14
-
13:12
-
13:01
-
12:49
-
12:47
-
12:29
-
12:24
-
12:14
-
12:01
Партнерский контент