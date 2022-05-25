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«Уголовка?» Губерниев отреагировал на конфликт вратаря «Химок» Лантратова с болбоем

«Уголовка?» Губерниев отреагировал на конфликт вратаря «Химок» Лантратова с болбоем
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Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на эпизод с участием голкипера «Химок» Ильи Лантратова, произошедший во время первого стыкового матча чемпионата России с клубом «СКА-Хабаровск» (0:1).

Напомним, во время встречи вратарь подмосковной команды толкнул болбоя, после чего юноша упал на землю. После игры Лантратов подошёл к болбою и извинился.

«Вратарь Лантратов, это что было? Нападение на мальчика, который мячи подаёт? Вратарь должен быть дисквалифицирован, как минимум. И всё ли в порядке со здоровьем ребёнка? Уголовка?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ответный стыковой матч чемпионата России сезона-2021/2022 «Химки» — «СКА-Хабаровск» состоится 28 мая в Химках.

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