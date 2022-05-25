Конфликт Лантратова с болбоем — в видеообзоре матча «СКА-Хабаровск» — «Химки»
Поделиться
В первом стыковом матче чемпионата России сезона-2021/2022 «СКА-Хабаровск» принимал подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 14-й минуте матча единственный гол забил защитник «СКА-Хабаровск» Эммерсон. Нападающий хабаровской команды Камран Алиев от угла поля выполнил навес в штрафную «Химок», а Эммерсон, продавив оппонента, головой направил мяч в сетку ворот.
Ответный стыковой матч чемпионата России сезона-2021/2022 «Химки» — «СКА-Хабаровск» состоится 28 мая в Химках на стадионе «Арена Химки». Другая пара в стыковых играх — «Оренбург» — «Уфа». Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».
Комментарии
- 25 мая 2022
-
19:05
-
19:00
-
18:51
-
18:50
-
18:40
-
18:38
-
18:37
-
18:30
-
18:24
-
18:07
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:52
-
17:40
-
17:28
-
17:17
-
16:58
-
16:56
-
16:52
-
16:51
-
16:46
-
16:41
-
16:37
-
16:30
-
16:27
-
16:18
-
16:15
-
15:54
-
15:52
-
15:41
-
15:40
-
15:22
-
15:17
-
15:12
Партнерский контент