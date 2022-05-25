Конфликт Лантратова с болбоем — в видеообзоре матча «СКА-Хабаровск» — «Химки»

В первом стыковом матче чемпионата России сезона-2021/2022 «СКА-Хабаровск» принимал подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 14-й минуте матча единственный гол забил защитник «СКА-Хабаровск» Эммерсон. Нападающий хабаровской команды Камран Алиев от угла поля выполнил навес в штрафную «Химок», а Эммерсон, продавив оппонента, головой направил мяч в сетку ворот.

Ответный стыковой матч чемпионата России сезона-2021/2022 «Химки» — «СКА-Хабаровск» состоится 28 мая в Химках на стадионе «Арена Химки». Другая пара в стыковых играх — «Оренбург» — «Уфа». Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».