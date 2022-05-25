Компани близок к назначению на пост тренера «Бёрнли»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани может стать новым главным тренером «Бёрнли». Об этом сообщает The Guardian.



По информации источника, бельгиец, в данный момент возглавляющий «Андерлехт», близок к назначению в английский клуб. По итогам сезона-2021/2022 «Бёрнли» занял 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и вылетел в Чемпионшип.

Компани является воспитанником «Андерлехта». Он дебютировал за бельгийский клуб в возрасте 17 лет. В 2006 году он перешёл в «Гамбург» за € 10,5 млн, а уже через два года перебрался в «Манчестер Сити», за который выступал на протяжении 11 лет. В августе 2020 года Компани, выступавший за «Андерлехт» в качестве играющего тренера, завершил карьеру футболиста и занялся тренерской деятельностью.

Что делает Дидье Дрогба после завершения карьеры игрока?