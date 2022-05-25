Жозе Моуринью — первый тренер, выигрывавший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций

Сегодня, 25 мая, итальянская «Рома» под руководством Жозе Моуринью в финале Лиги конференций сезона-2021/2022 обыграла нидерландский «Фейеноорд» (1:0) и стала победителем турнира.



Отметим, что португальский специалист стал первым тренером, который побеждал во всех трёх ныне существующих еврокубках – в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.



Моуринью дважды побеждал в Лиге чемпионов – с «Порту» (сезон-2003/2004) и «Интером» (сезон-2009/2010). Также у португальца одна победа в Лиге Европы. Это произошло в период его работы в «Манчестер Юнайтед» (сезон-2016/2017). Кроме того, вместе с «Порту» Моуринью в сезоне-2002/2003 выигрывал Кубок УЕФА.



«Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира.

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