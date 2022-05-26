Агент Оздоева — об уходе игрока из «Зенита»: при совместном желании Магомед мог остаться

Анзор Гаргаев, агент экс-полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, прокомментировал уход игрока из санкт-петербургского клуба.

«Вчера Магомед говорил мне, что разговаривал с Медведевым (генеральным директором «Зенита». — Прим. «Чемпионата»). Это была дружеская беседа. Расстались друзьями. «Зенит» — весомая часть карьеры Оздоева. И он помог «Зениту», и «Зенит» — ему.



При совместном желании Магомед мог бы остаться, но решил перезагрузить свою карьеру и принял такое решение. У Магомеда была ситуация 50 на 50: остаться или нет. У «Зенита» было желание его оставить. Я допускаю, что Магомед хочет новый виток карьеры. Это красивый уход. Без всяких обид и недоговорок.

Не думаю, что будет отъезд в Европу, учитывая нынешние события. Хочется соблюсти какой-то баланс. Мы россияне, он игрок сборной России. Надо подумать и всё взвесить.



Прошлым летом было предложение «Динамо». Об этом знал «Зенит». Это было сразу после чемпионата Европы. Учитывая, что у Магомеда ещё был год контракта, его не отпустили за ту сумму, которую предлагало «Динамо», — цитирует Гаргаева «РБ Спорт».

Напомним, Оздоев стал игроком «Зенита» в феврале 2018 года. Всего за санкт-петербургский клуб полузащитник провёл 116 матчей, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач.