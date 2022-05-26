«Байер» подпишет конкурента для Сердара Азмуна

Немецкий «Байер» завершил сделку по переходу нападающего пражской «Спарты» Адама Гложека. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, переход 19-летнего чешского футболиста обойдется «Байеру» в € 13 млн. Также «Спарта» получит 30% от следующей продажи игрока.
Сейчас Гложеку осталось пройти медицинский осмотр и подписать контракт, чтобы официально стать футболистом «Байера», за который также выступают экс-вратарь «Зенита» Андрей Лунёв и экс-форвард команды из Санкт-Петербурга Сердар Азмун.
Гложек является воспитанником «Спарты». В 132 матчах за команду он забил 40 голов и отдал 36 результативных передач.
Соглашение между сторонами истекало в 2024 году. Рыночная стоимость Гложека оценивается порталом Transfermarkt в € 19 млн.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видео:
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