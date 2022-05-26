В «Сочи» отреагировали на информацию, что Федотов может возглавить ЦСКА

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о желании ЦСКА назначить наставника «барсов» Владимира Федотова главным тренером армейцев.

«Я по трансферам и контрактам не комментирую. Будет опубликовано на официальном сайте — увидите.



Появилась информация, что Федотов может возглавить ЦСКА? Ну появилась информация. Пишут же многие», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

До «Сочи» Федотов возглавлял «Оренбург», московский «Арарат» и «Урал».

«Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). ЦСКА (50) финишировал на пятом месте в турнирной таблице, уступив «Краснодару» (50) по дополнительным показателям.