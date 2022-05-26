Силкин считает, что Федотов может стать достойной заменой Шварцу в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал слухи о том, что наставник «Сочи» Владимир Федотов может сменить место работы.

«Федотов — достойная замена Шварцу. Он показал это по полной программе. Сейчас информации много, и неизвестно, насколько правдоподобная. Понятно, что менять хорошее на неизвестное — это всегда большой риск. Но для «Динамо», если бы пришёл Федотов, было бы очень хорошо», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). ЦСКА (50) финишировал на пятом месте в турнирной таблице, уступив «Краснодару» (50) по дополнительным показателям.