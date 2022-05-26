Слуцкий: работа в «Рубине» напоминала «Уралан», когда у нас было девять игроков

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о вылете команды в Футбольную национальную лигу.

«Не было ничего нового, вечером надо было многое осознать, переосмыслить какие-то вещи. Ко мне прилетал сын, пытались отвлечься. Когда накатило? Да не накатывало. Раньше это было, когда по ходу сезона не стало боеспособной команды – было и бешенство, и все стадии. В конце же я всё прекрасно понимал, когда в общей группе работали четыре футболиста. Мне это напоминало работу в «Уралане», когда матчи провели с третьим вратарём в поле, там было девять игроков.



Тут я всё прекрасно понимал, пытался выжать из тех ребят, которые оставались, возможное. Шансы на выживание сохранялись, и мы делали всё, и все это видели. Но если бы нам пришлось играть стыки, то из тех, кто вышел против «Уфы», было бы минус три игрока. Потому что травмы Апшацева, Ломовицкого и Самошникова. На стыки мы бы могли и состав не набрать», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.