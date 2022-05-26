Григалава извинился за высказывания в матче со «СКА-Хабаровск» после конфликта с болбоем

Защитник «Химок» Гиа Григалава извинился за свои действия во время первого стыкового матча со «СКА-Хабаровск» (0:1).

«Хочу извиниться перед ребятами, которых вчера задел грубыми словами. Я не знал, что человек, который снимал видео, мог там находиться. Когда эмоции улеглись, понял, что он просто выполнял свою работу. Что касается моей реакции, были оскорбительные высказывания в нашу и лично в мою сторону — и не только со стороны болельщиков. Видел, как болбои затягивали подачу мячей и задерживали матч. Надо было отыгрываться, сложно подбирать слова в такой ситуации. В любом случае так поступать я был не должен», — сказал Григалава в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, во время стыкового матча со «СКА-Хабаровск» голкипер «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя, после чего юноша упал на землю. Григалава в этом эпизоде обрушился с криком на снимающего оператора. После игры Лантратов подошёл к болбою, извинился и подарил ему свою футболку.