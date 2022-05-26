«Я остаюсь в Казани, буду работать в ФНЛ. Это дело чести». Слуцкий — о будущем в «Рубине»
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что продолжит работу с командой в Футбольной национальной лиге.
«Я остаюсь в Казани, буду работать в ФНЛ, для меня это дело чести», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.
Напомним, «Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ. В первый российский дивизион также вылетел тульский «Арсенал».
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