Наумов: Слуцкому стоит искать причины в себе. Цельной игры у «Рубина» не было

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал вылет «Рубина» в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

«Конечно, это дело каждого – оценивать свою работу: Слуцкий вот так оценил. Я считаю, что прежде всего это тренерские ошибки и их было много, начиная с поведения Слуцкого в адрес судей. Когда ты начинаешь отвлекаешься от основной работы, всегда получается нервозность. В результате не стабилизировался состав: посмотрите, сколько он менял состав. Много чего не было по тренерским причинам.



Говорить, что Слуцкий ни при чём — это неправильно. Там общая вина. Конечно, одного Слуцкого винить нельзя. Есть объективные причины: то, что уехали. Однако у многих уехали, но они же не сетовали на это. Надо искать причины в своей работе, а потом уже обращать внимание на всё остальное. Есть субъективный фактор — это неспособность тренерского штаба в сложной обстановке мобилизовать игроков.



Даже когда был Кварацхелия, особой игры не было: протащит он на дриблинге мяч вперёд, и всё. Цельности игры не было. Ведь у Слуцкого остались сильные игроки, например, Самошников — игрок сборной России. Я бы не стал говорить, что вины Слуцкого нет. Здесь общая вина всего клуба, в том числе и тренерского штаба во главе со Слуцким», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.