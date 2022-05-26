Kicker: Сандро Шварц возглавит «Герту». Его представят на следующей неделе

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц в ближайшее время возглавит берлинскую «Герту», сообщает Kicker.
По информации источника, стороны договорились об условиях соглашения. Немецкий специалист расторгнет контракт с «Динамо» после финала Кубка России со «Спартаком», который состоится 29 мая. Отмечается, что «Герта» на следующей неделе представит Шварца в качестве главного тренера команды.
Недавно спортивный директор «Герты» Фреди Бобич заявил, что клуб далеко продвинулся в переговорах с новым тренером, его планируют объявить в ближайшие дни. При этом конкретного имени функционер не назвал.
«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
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