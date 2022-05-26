«МЮ» после рекомендации Рангника может сделать предложение по хавбеку «РБ Лейпциг»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 24-летнего французского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», сообщает в соцсетях журналист Флориан Плеттенберг.
По информации источника, на следующей неделе «красные дьяволы» могут прислать предложение о трансфере Нкунку. Отмечается, что приобрести хавбека рекомендует консультант клуба и его бывший главный тренер Ральф Рангник.
Действующий контракт Нкунку с «РБ Лейпциг» рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии 24-летний полузащитник выходил на поле в 34 матчах, забив в них 20 голов и отдав 15 результативных передач.
Недавно «РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско победил в Кубке Германии, обыграв в финале по пенальти «Фрайбург».
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