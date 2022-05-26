Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» после рекомендации Рангника может сделать предложение по хавбеку «РБ Лейпциг»

«МЮ» после рекомендации Рангника может сделать предложение по хавбеку «РБ Лейпциг»
Комментарии

Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 24-летнего французского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», сообщает в соцсетях журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, на следующей неделе «красные дьяволы» могут прислать предложение о трансфере Нкунку. Отмечается, что приобрести хавбека рекомендует консультант клуба и его бывший главный тренер Ральф Рангник.

Действующий контракт Нкунку с «РБ Лейпциг» рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии 24-летний полузащитник выходил на поле в 34 матчах, забив в них 20 голов и отдав 15 результативных передач.

Недавно «РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско победил в Кубке Германии, обыграв в финале по пенальти «Фрайбург».

Новость по теме
«РБ Лейпциг» не планирует расставаться с Нкунку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022