Рио Фердинанд назвал себя лучшим защитником в истории АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд назвал себя лучшим защитником в истории английской Премьер-лиги. Об этом он заявил в видеоролике для YouTube-канала BT Sport.
Экс-футболисту «МЮ» на выбор были предложены: Тони Адамс, Сол Кэмпбелл, Рикарду Карвалью, Сами Хююпя, Венсан Компани, Яп Стам, Джон Терри и Вирджил ван Дейк.
Фердинанд решил выбрать себя в качестве сильнейшего. На второе место англичанин поставил экс-партнёра по центру обороны «красных дьяволов» Неманью Видича, третьим стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, на четвёртом месте оказался экс-футболист «МЮ» Яп Стам, пятёрку закрыл бывший игрок «Челси» Джон Терри.
Карьера Рио Фердинанда длилась с 1995 по 2015 год. За это время защитник успел поиграть за «Вест Хэм Юнайтед», «Борнмут», «Лидс Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» и «Куинз Парк Рейнджерс». Футболист в основном запомнился по игре за «Манчестер Юнайтед», где завоевал все свои основные трофеи, включая Лигу чемпионов, победу в чемпионате Англии и другие титулы.
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