Слуцкий: Думбия играл только с мячом, когда мяча не было – у него мозг отключался

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об одной из игровых особенностей ивуарийского форварда Сейду Думбия, с которым совместно работал в московском ЦСКА.
«Один простой пример – Сейду Думбия, сейчас про него уже можно рассказывать всё. Он ещё официально не объявил, но уверен, что уже закончил свою футбольную карьеру. Мы разрабатываем систему отбора с Думбия и говорим ему: «Смотри, Сейду, ты стоишь между двумя центральными защитниками, мяч идёт направо от центрального защитника – ты просто бежишь вправо, налево – ты бежишь влево, то есть, куда мяч полетел, туда ты и бежишь». Ну, проще что-то может быть? По мне – нет.
Так вот, он тебе кивает, передача идёт влево – Сейду двигается вправо. Ты ему говоришь: «Сейду, туда, где мяч…» Он тебе говорит: «Да!» Он кивал миллиард раз, но всё время двигался в другую сторону.
Думбия играл только с мячом, когда мяча не было – у него мозг отключался и он просто бежал куда-то. Он, когда пришёл в «Рому» и какое-то время стоял без мяча, ему становилось скучно, как котёнок со своим хвостом играет. Он приходил всегда в глубину поля забирать мяч. Игнашевич, естественно там все кричали. Я всегда говорил, ну дайте вы ему этот мяч. Он делал 3-4 касания, отдавал его назад и опять выдвигался туда. Ему просто нужна была эта эмоция мяча», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.
Футболисты, которых продавали слишком дёшево.
Напомним, последним клубом Думбия стал «Хамрун Спартанс» из Мальты, который он покинул в июле 2021 года и с тех пор находится без клуба. За ЦСКА он провёл 150 матчей во всех турнирах, в которых отметился 95 голами и 36 результативными передачами.
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