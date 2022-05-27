Леонид Слуцкий рассказал о тренерском штабе во время работы в ЦСКА

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своём тренерском штабе во время работы в ЦСКА.
«Если говорить про ЦСКА, то сначала я привёл Шустикова. При том, что там оставался Виктор Онопко. И весь тренерский штаб по существу. После этого я привёл Овчинникова. И оставался Онопко. Вот и весь тренерский штаб», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.
Напомним, «Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.
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