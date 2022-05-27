«Барселона» близка к подписанию нового контракта с 39-летним Алвесом

Испанская «Барселона» находится в шаге от подписания нового контракта с защитником Дани Алвесом. Об этом сообщает UOL.

39-летний Алвес, выступавший за команду с 2008 по 2016 год, вернулся в неё в ноябре 2021-го (заявили лишь в зимнее трансферное окно), подписав соглашение до конца сезона. Бразильский футболист намерен продолжить карьеру, потому что планирует поехать в составе национальной сборной на чемпионат мира в Катаре.

В нынешнем сезоне Алвес в 16 матчах во всех турнирах забил гол и отдал три результативные передачи. Защитник является рекордсменом мира по числу завоёванных трофеев (более 40).

«Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.