Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава французской Лиги 1 ответил на критику и претензии со стороны президента Ла Лиги

Глава французской Лиги 1 ответил на критику и претензии со стороны президента Ла Лиги
Комментарии

Глава французской Лиги 1 Венсан Лабрюн ответил на выпады со стороны президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса. Ранее Тебас обратился в УЕФА и суд с просьбой проверить соблюдение финансового фэйр-плей в «ПСЖ» после продления контракта с Килианом Мбаппе. Также Хавьер публично сравнил чемпионаты Испании и Франции, выставив Ла Лигу в положительном свете.

«Тебаса смущают трансферные рекорды «ПСЖ»? «Барселона» и «Реал» шесть раз устанавливали трансферный мировой рекорд. Что касается зарплат игроков, то в «Реале» в настоящее время на скамейке запасных сидят два самых высокооплачиваемых игрока в мире. Что касается долга, уровень долга «Барселоны» составляет полтора миллиарда евро, и это несмотря на получение государственной помощи.

Тот факт, что Тебас публично и неоднократно занимает недружелюбную позицию в отношении Лиги 1 по этой теме и порочит наш чемпионат, наши клубы, является одновременно неприемлемым и явно ложным. Кроме того, не стоит забывать, что испанские клубы стояли у истоков и до сих пор поддерживают проект Европейской Суперлиги.

Когда Лионель Месси, Серхио Рамос и другие покинули Ла Лигу по собственному желанию, вместо того чтобы признать их величие и пожелать удачи, Тебас сделал акцент на их возрасте и назвал чемпионат Франции «лигой легенд, с учётом возраста игроков».

Теперь неуважение и клевета Тебаса, похоже, направлены на Килиана Мбаппе, который не присоединился к испанской лиге по своему выбору, несмотря на то что получил аналогичное предложение от «Реала». В отличие от вас, Тебас, Лига 1 хвалит и уважает игроков как в чемпионате Франции, так и по всей Европе, в том числе в Испании», — приводит слова Лабрюна Sky Sports.

Грандиозное предательство. Как Килиан Мбаппе цинично подложил «Реалу» свинью Грандиозное предательство. Как Килиан Мбаппе цинично подложил «Реалу» свинью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022