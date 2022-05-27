Глава французской Лиги 1 ответил на критику и претензии со стороны президента Ла Лиги

Глава французской Лиги 1 Венсан Лабрюн ответил на выпады со стороны президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса. Ранее Тебас обратился в УЕФА и суд с просьбой проверить соблюдение финансового фэйр-плей в «ПСЖ» после продления контракта с Килианом Мбаппе. Также Хавьер публично сравнил чемпионаты Испании и Франции, выставив Ла Лигу в положительном свете.
«Тебаса смущают трансферные рекорды «ПСЖ»? «Барселона» и «Реал» шесть раз устанавливали трансферный мировой рекорд. Что касается зарплат игроков, то в «Реале» в настоящее время на скамейке запасных сидят два самых высокооплачиваемых игрока в мире. Что касается долга, уровень долга «Барселоны» составляет полтора миллиарда евро, и это несмотря на получение государственной помощи.
Тот факт, что Тебас публично и неоднократно занимает недружелюбную позицию в отношении Лиги 1 по этой теме и порочит наш чемпионат, наши клубы, является одновременно неприемлемым и явно ложным. Кроме того, не стоит забывать, что испанские клубы стояли у истоков и до сих пор поддерживают проект Европейской Суперлиги.
Когда Лионель Месси, Серхио Рамос и другие покинули Ла Лигу по собственному желанию, вместо того чтобы признать их величие и пожелать удачи, Тебас сделал акцент на их возрасте и назвал чемпионат Франции «лигой легенд, с учётом возраста игроков».
Теперь неуважение и клевета Тебаса, похоже, направлены на Килиана Мбаппе, который не присоединился к испанской лиге по своему выбору, несмотря на то что получил аналогичное предложение от «Реала». В отличие от вас, Тебас, Лига 1 хвалит и уважает игроков как в чемпионате Франции, так и по всей Европе, в том числе в Испании», — приводит слова Лабрюна Sky Sports.
- 27 мая 2022
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