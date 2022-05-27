«Ювентус» выплатит выходное пособие Рэмси за разрыв контракта с зарплатой € 7 млн

Туринский «Ювентус» рассматривает возможность прекращения сотрудничества с полузащитником Аароном Рэмси за год до истечения его контракта. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

31-летний Рэмси, отыгравший вторую половину сезона-2021/2022 в «Рейнджерс», получает в «Ювентусе» € 7 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб считает, что найти покупателя на 31-летнего футболиста будет сложно, поэтому они хотели бы прервать его контракт, чтобы снизить зарплатный фонд. Рэмси является одним из самых высокооплачиваемых футболистов туринской команды.



Напомним, Рэмси стал единственным футболистом, не реализовавшим свою попытку в серии пенальти финала Лиги Европы с «Айнтрахтом». Его промах принёс немецкой команде победу в турнире.

Эмоциональная реакция фанатов на победу «Айнтрахта» в Лиге Европы. Видео: