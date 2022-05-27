«Динамо» обратилось к болельщикам в преддверии финала Кубка России со «Спартаком»

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала обращение к болельщикам в преддверии финала Кубка России, в котором команда сыграет со «Спартаком». Встреча состоится 29 мая.

«Друзья! В воскресенье нас ждёт главный матч, кульминация, к которой мы вместе с вами шли весь этот сезон.



В финале любой истории неизменно возникает большое количество разговоров и предположений по поводу того, что будет дальше. Но, поверьте, все последние дни каждый игрок, тренер и сотрудник клуба сосредоточены только на одном — на успешном завершении сезона. Мы будем биться друг за друга. Команда готова отдать все силы, физические и эмоциональные, чтобы история сезона-2021/2022 стала предметом гордости всех динамовцев.



В воскресенье нам нужны ваша вера, ваша энергетика и ваша поддержка на трибунах «Лужников»! А столь обсуждаемые сейчас кадровые и трансферные решения, шаги по дальнейшему развитию клуба и подготовка к юбилейному году — всё это будет уже после 29 мая. И мы, конечно же, обо всём вам расскажем и всё объясним. А сейчас — только кубковый финал! Проживём его вместе!» — сказано в заявлении команды на официальном сайте.

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