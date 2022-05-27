В «Герте» назвали спекуляцией информацию, что клуб согласовал контракт с Сандро Шварцем
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Директор по коммуникациям немецкой «Герты» Маркус Юнг прокомментировал информацию о согласовании контракта с главным тренером «Динамо» Сандро Шварцем.
«Герта» согласовала контракт с Сандро Шварцем? Мы не участвуем в спекуляциях», — сказал Юнг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, ранее издание Kicker сообщило, что «Герта» договорилась с 43-летним специалистом об условиях контракта, который вступит в силу после финала Кубка России (29 мая). Отмечалось, что Шварц должен расторгнуть контракт с российской командой, а «Герта» представит его в качестве нового главного тренера команды на следующей неделе.
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