Тихонов: хочу, чтобы «Спартак» взял Кубок, но «Динамо» его просто так не подарит

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался в преддверии финала Кубка России сезона-2021/2022, в котором красно-белые встретятся с «Динамо».
«Встречаются две московские команды. Хочется увидеть красивый футбол. Полные «Лужники» — огромный праздник. Хочется его увидеть.
Я переживаю и болею за «Спартак». Хочется, чтобы команда взяла кубок, это будет большим плюсом к столетию. Я не думаю, что «Динамо» просто так согласится его подарить. Команда Шварца заняла в чемпионате третье место, упустив второе. Сейчас, почувствовав вкус медалей, они захотят выиграть Кубок.
«Динамо» играет очень прилично. От «Спартака» будем ждать большего. Конечно, у обеих команд есть проблемы в обороне. Команды обладают очень хорошей группой атаки, но в обороне есть проблемы. Думаю, что голы должны быть», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».
Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».
- 27 мая 2022
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