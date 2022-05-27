Федун — о праздновании 100-летия «Спартака»: запомнится каждому, кто примет в нём участие

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал анонсированную программу празднования 100-летия клуба.
«100-летие клуба – важная дата для наших болельщиков, ветеранов, всех, кому дорог «Спартак». Подготовленная программа мероприятий охватит все ключевые эпохи из истории клуба. Уверен, что это событие запомнится каждому, кто примет в нём участие», — приводит слова Федуна пресс-служба команды на официальном сайте.
Напомним, «Спартак» запланировал празднование 100-летия на лайнере, который будет путешествовать по Москве-реке. Празднование пройдёт с 5 по 12 июня 2022 года. Маршрут лайнера будет проходить рядом с ключевыми достопримечательностями столицы, в числе которых Москва-Сити, Парк Горького и памятник Петру I. Загрузка и выгрузка гостей – трижды в день с Пресненской набережной.
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- 27 мая 2022
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