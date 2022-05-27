«Спартак» отпразднует 100-летие клуба на лайнере по Москве-реке

Московский «Спартак» объявил о проведении празднования 100-летия клуба, которое пройдёт на лайнере. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

«Самый титулованный и популярный российский футбольный клуб – московский «Спартак» – приглашает всех красно-белых болельщиков вместе отметить 100-летний юбилей клуба. Масштабное празднование важной исторической даты пройдёт с 5 по 12 июня в формате путешествия на лайнере по Москве-реке и будет доступно для болельщиков клуба бесплатно.



Уже 5 июня огромный 80-метровый лайнер отправится в плавание по Москве-реке. Маршрут лайнера будет проходить рядом с ключевыми достопримечательностями столицы, в числе которых Москва-Сити, Парк Горького и памятник Петру I. Загрузка и выгрузка гостей – трижды в день с Пресненской набережной.



Программа празднования 100-летия «Спартака» подразумевает несколько десятков различных мероприятий с участием действующих игроков и легенд клуба, а также знаменитых болельщиков красно-белых. Каждый день в рамках праздничной программы будет посвящён конкретной эпохе в столетней истории «Спартака»: «20-30-е – становление клуба»; «Золотые 50-е»; «Джазовые 60-е»; «70-е – День болельщика»; «Легендарный стиль 80-х»; «Топовые 90-е», «Новый Спартак» и «Пишем историю вместе».



Гостей ждут просмотры легендарных матчей клуба, автограф-сессии с участием кумиров красно-белых болельщиков, розыгрыши эксклюзивных подарков, тематические бары и онлайн-студия, которая будет выходить ежедневно ровно в 19:22 мск, трансляцию которой можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале «Спартака».



На лайнере будут выставлены уникальные экспонаты из музея ФК «Спартак», расположенного на домашней арене красно-белых. Гости смогут увидеть перчатки Селихова, в которых он взял пенальти в матче с «Легией», легендарную маску Промеса, золотую медаль сезона-2016/2017 и многое другое. Одной из главных жемчужин экспозиции станут «те самые бутсы Шмарова», в которых он забил «золотой» гол киевскому «Динамо» в чемпионском сезоне 1989 года», — сказано в заявлении.

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