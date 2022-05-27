Шварц: решение по основному вратарю на финал Кубка примем накануне игры

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что в команде выберут основного вратаря на игру со «Спартаком» в финале Кубка России накануне матча.

«Мы обладаем очень качественной бригадой вратарей. Мы обоим доверяем. Они доказывали это на протяжении долгого времени. Лещук провёл очень хорошо игру первого круга с «Сочи», также проявил себя в Кубке. Шунин тоже хороший вратарь. Итоговое решение по финалу мы примем накануне игры. Точно могу сказать, что Сергей Паршивлюк сыграет на своей позиции», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Матч финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники». Начало встречи — в 17:00 мск.

Триллер в Казани! Лучший тренер не Семак. Обзор 30-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #7