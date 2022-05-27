Люся Чеботина: не хочется слышать выступление МакSим после матча со «Спартаком»

Российская певица Люся Чеботина заявила, что не хочет слушать выступление МакSим после финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Конечно, я готовлюсь к финалу. Тоже переживаю. Мне кажется, не меньше, чем наши футболисты. Это большая ответственность для меня – представлять нашу команду в музыкальном и творческом мире. Хочется пожелать футболистам собраться в этот день, чтобы они чувствовали себя как дома, а не в гостях.

В сети обсуждают, что «Спартак» представляет певица МакSим. В «Динамо» сейчас новое поколение, одним из представителей которого является Константин Тюкавин. Кстати, один из моих любимчиков. У нас на самом деле реально молодая кровь. Мне приятно, что я буду выступать и поддерживать наших молодых ребят. У нас отличные шансы. И надеюсь, что после матча настроение будет лучше, чем в тот момент, когда мы праздновали бронзу.

К сожалению, мы с ней не знакомы. МакSим – прекрасная девушка, прекрасная певица. Но в этот раз не хочется слышать её выступление. Она отлично поёт, но хочется, чтобы победа была за «Динамо» и чтобы главную песню спела я», — цитирует Чеботину пресс-служба бело-голубых.