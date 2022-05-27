Куртуа: когда «Реал» доходит до финала, то побеждает
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов. В главном матче турнира мадридцы встретятся с «Ливерпулем». Этот поединок будет проходить в Париже (Франция) 29 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
«Восемь лет назад я впервые сыграл в финале Лиги чемпионов. Тогда я не смог победить. Надеюсь, что теперь смогу сделать это завтра. В 2018 году «Ливерпуль» играл с «Реалом» в финале. Сейчас всё по-другому.
Мы знаем, что когда «Реал» добирается до финала, то побеждает. Теперь я нахожусь на правильной стороне», — цитирует Куртуа Marca.
В полуфинале турнира «Реал» по сумме двух матчей обыграл английский «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» оказался сильнее испанского «Вильярреала».
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