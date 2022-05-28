Конте продолжит работу с «Тоттенхэмом» в следующем сезоне

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте останется в клубе на следующий сезон, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По сведениям источника, итальянский специалист провёл переговоры со спортивным директором «шпор» Фабио Паратичи, которые прошли успешно.
Конте запросил у клуба шесть новых трансферов летом, чтобы попытаться сделать из «Тоттенхэма» претендента на победу в АПЛ. Тренеру гарантировали усиление.
Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. Сезон-2021/2022 клуб завершил на четвёртой позиции в английской Премьер-лиге, набрав 71 очко в 38 матчах.
Напомним, чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», который набрал 93 очка. Второе место занял «Ливерпуль» (92), а на третьей позиции расположился лондонский «Челси» (74).
- 28 мая 2022
-
01:37
-
01:35
-
01:14
-
00:58
-
00:47
-
00:40
-
00:28
-
00:27
-
00:23
- 27 мая 2022
-
23:54
-
23:49
-
23:30
-
23:30
-
23:18
-
23:10
-
22:54
-
22:49
-
22:45
-
22:39
-
22:22
-
22:11
-
22:07
-
22:05
-
22:00
-
21:46
-
21:23
-
21:19
-
21:10
-
21:05
-
21:02
-
20:50
-
20:40
-
20:35
-
20:30
-
20:28