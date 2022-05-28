Конте продолжит работу с «Тоттенхэмом» в следующем сезоне

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте останется в клубе на следующий сезон, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



По сведениям источника, итальянский специалист провёл переговоры со спортивным директором «шпор» Фабио Паратичи, которые прошли успешно.



Конте запросил у клуба шесть новых трансферов летом, чтобы попытаться сделать из «Тоттенхэма» претендента на победу в АПЛ. Тренеру гарантировали усиление.



Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. Сезон-2021/2022 клуб завершил на четвёртой позиции в английской Премьер-лиге, набрав 71 очко в 38 матчах.



Напомним, чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», который набрал 93 очка. Второе место занял «Ливерпуль» (92), а на третьей позиции расположился лондонский «Челси» (74).

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