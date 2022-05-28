Йерро: Мбаппе потерял площадку, чтобы выиграть «Золотой мяч»

Бывший защитник «Реала» Фернандо Йерро высказался о решении Килиана Мбаппе не переходить в «Королевский клуб», а продлить контракт с «ПСЖ».

«Это был урок для всех. В футбольном мире казалось невозможным, чтобы он не перешёл в «Реал» Я как игрок, если бы я встал на его место, я бы не дождался последнего дня. Если бы именно он принимал решение, то сделал бы это раньше. Он потерял площадку, чтобы выиграть «Золотой мяч», но мне кажется, что последнее слово не сказано. Это трудные для понимания вещи», — приводит слова Йерро Cadena SER.

Ранее сообщалось, что Мбаппе был близок к переходу в «Реал», но в итоге форвард продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

По неофициальным данным, зарплата француза в клубе по новому контракту составит € 93 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.