Робертсон — о Клоппе: он превратил «Ливерпуль» в команду, которая бьётся за трофеи

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.
«Он сделал наш клуб лучше. Клопп превратил «Ливерпуль» в команду, которая бьётся за трофеи. Когда он возглавил «Ливерпуль», никто не мог предположить, что мы будем сражаться за победу в Лиге чемпионов и Премьер-лиге. Теперь же мы каждый сезон среди соискателей, и в этом заслуга Клоппа и его тренерского штаба. Он изменил менталитет футболистов. Болельщики его обожают, они поверили в то, что делает наш тренер.
Безусловно, игрокам тоже нужно было поверить. Но это очень просто, когда игровая философия работает, а она работает гораздо чаще, чем нет. Я уверен, что Клопп войдёт в историю как одна из легенд «Ливерпуля», — цитирует Робертсона официальный сайт УЕФА.
Напомним, что «Реал» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионов. Игра состоится в Париже на стадионе «Стад де Франс» сегодня, 28 мая. Начало встречи — в 22:00 мск.
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