«ПСЖ» планирует сохранить Рамоса и Наваса

«Пари Сен-Жермен» планирует сохранить в команде испанского защитника Серхио Рамоса и голкипера из Коста-Рики Кейлора Наваса, сообщает Pe Parisien.



По информации источника, клуб не планирует расставаться с игроками, но на ведущих ролях в команде они не будут.



Нынешний контракт Серхио Рамоса с французской командой рассчитан до лета 2023 года.



Сам Рамос, по информации издания, намерен остаться на «Парк де Пренс» и бороться за своё место в составе.



Подписывая Рамоса, руководители «ПСЖ» надеялись, что испанец поможет парижскому клубу лучше выступить в Лиге чемпионов УЕФА.

35-летний Навас стал игроком «ПСЖ» в 2019 году. В 25 матчах нынешнего сезона Кейлор пропустил 24 мяча и девять раз сыграл «на ноль».