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«ПСЖ» планирует сохранить Рамоса и Наваса

«ПСЖ» планирует сохранить Рамоса и Наваса
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«Пари Сен-Жермен» планирует сохранить в команде испанского защитника Серхио Рамоса и голкипера из Коста-Рики Кейлора Наваса, сообщает Pe Parisien.

По информации источника, клуб не планирует расставаться с игроками, но на ведущих ролях в команде они не будут.

Нынешний контракт Серхио Рамоса с французской командой рассчитан до лета 2023 года.

Сам Рамос, по информации издания, намерен остаться на «Парк де Пренс» и бороться за своё место в составе.

Подписывая Рамоса, руководители «ПСЖ» надеялись, что испанец поможет парижскому клубу лучше выступить в Лиге чемпионов УЕФА.

35-летний Навас стал игроком «ПСЖ» в 2019 году. В 25 матчах нынешнего сезона Кейлор пропустил 24 мяча и девять раз сыграл «на ноль».

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