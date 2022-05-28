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21-летний защитник «Казанки» Морозов перешёл в «Факел» на правах аренды

21-летний защитник «Казанки» Морозов перешёл в «Факел» на правах аренды
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Защитник «Казанки» Евгений Морозов перешёл в воронежский «Факел» на правах аренды, сообщает пресс-служба «Локомотива». Арендное соглашение 21-летнего футболиста начнёт действовать 15 июня текущего года и рассчитано до конца сезона-2022/2023.

«Желаем нашему воспитаннику получить ценный опыт игры на уровне РПЛ. Успехов, Женя!» — говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 воронежский «Факел» занял второе место в розыгрыше Футбольной национальной лиги и вышел в Российскую Премьер-Лигу. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год. Победителем ФНЛ стало московское «Торпедо», которое также выступит в РПЛ сезона-2022/2023.

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