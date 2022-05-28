«Тамбов» исключили из членов РФС

На конференции РФС было принято решение об исключении «Тамбова» из состава организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Также из членов РФС были исключены автономное учреждение Удмуртской Республики «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск», ассоциация «Профессиональная футбольная лига», региональная общественная организация «Федерация футбола Республики Марий Эл» и общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация футбола инвалидов России».

Напомним, в октябре прошлого года суд признал футбольный клуб «Тамбов» банкротом. Ранее сообщалось, что размер кредиторской задолженности «Тамбова» оценивается в 536,8 млн рублей. Из-за финансовых проблем деятельность клуба была приостановлена.