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Дюков рассказал об изменении мотивации футбольных тренеров

Дюков рассказал об изменении мотивации футбольных тренеров
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал об изменениях мотивации футбольных тренеров.

«Изменена мотивация тренеров со спортивного результата команд в пользу развития футболистов. Внедрена компенсация за подготовку за первый профессиональный контракт игрока с клубом РПЛ. 50% от суммы компенсации направляется тренерам, подготовившим футболистов, способных сыграть на профессиональном уровне. Также внедрена дополнительная компенсация за игроков, заявленных за клуб РПЛ. К 2025 году будет внедрена стимулирующая выплата тренерам в зависимости от количества минут, проведённых воспитанником во взрослом футболе», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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