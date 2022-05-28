Хачатурянц сообщил, что не обсуждал спонсорский контракт с гендиректором «Фонбет» Анохиным
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц сообщил, что пока не обсуждал спонсорский контракт с генеральным директором компании «Фонбет» Сергеем Анохиным.
«Обсуждали ли с Анохиным спонсорский контракт? Нет. Погода вот дождливая сегодня — это обсуждали», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, 24 мая Анохин сообщил, что через несколько недель компания будет готова к переговорам о спонсорском контракте с Российской Премьер-Лигой.
Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10).
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